В Испании убит один из подозреваемых в теракте, еще один задержан - ОБНОВЛЕНО

2017-08-17 22:55 | www.apa.az | 6

Один из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне убит в ходе перестрелки, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Vanguardia. Ранее полиция сообщила, что один из нападавших задержан.

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Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 24 Horas.

Ранее СМИ сообщили, что установлена личность водителя фургона, который совершил наезд на пешеходов. Согласно этим данным, речь идет о некоем Дриссе Оукабире (Driss Oukabir), который взял фургон на прокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода (провинция Барселона). Он живет в муниципалитете Риполь, родился в Мелилье. По другим данным, он жил на юге Франции.

Полиция сейчас изучает его социальные сети и выясняет, с какими людьми он может быть связан.

Микроавтобус въехал в четверг днем в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция подтвердила, что погибли 13 человек, более 50 ранены. Полиция также опровергла сообщения СМИ о вооруженных людях, забаррикадировавшихся в одном из ресторанов Барселоны.