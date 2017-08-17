Теракт в центре Барселоны: 13 погибших – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2017-08-17 23:07 | www.oxu.az | 5

Власти уточнили число погибших и пострадавших в результате теракта, совершенного в центре Барселоны в четверг, 17 августа, передает Oxu.Az.

Советник внутренних дел Каталонии Жоаким Форн подтвердил в своем Twitter информацию о гибели 13 человек. Пострадали, по его данным, не менее 50.

Чиновник осудил атаку, а также заверил, что власти сделают все, чтобы восстановить порядок, сообщает El Pais.

21:08

До 13 возросло число погибших в результате наезда фургона на людей на популярной пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в четверг, 17 августа, на сайте радиостанции Cadena Ser со ссылкой на источник в каталонской полиции.

20:37

Водитель фургона, который наехал на пешеходов в Барселоне, забаррикадировался в турецком ресторане, взяв заложников.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 17 августа, сообщает издание El Periodico со ссылкой на TV-3.

20:24

По меньше мере два человека погибли при наезде микроавтобуса на пешеходов в центре Барселоны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в четверг, 17 августа, The Telegraph.

По информации издания, еще несколько человек пострадали.

Полиция Испании признала наезд на пешеходов на оживленной туристической улице Рамбла в центре Барселоны терактом.

19:53

На пешеходной улице Рамбла в испанской Барселоне фургон наехал на многочисленную толпу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает La Vanguardia.

Полицейские источники сообщают, что ранения получили несколько человек. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Владельцам кафе и магазинов приказано закрыть торговые точки. В целях безопасности в районе происшествия закрыты станции метро.

El Pais сообщает, что водитель фургона скрылся с места происшествия. Полицейские принимают меры к его поискам и задержанию. По данным газеты, официальные источники не подтверждают, что произошел теракт.

C.Б.

