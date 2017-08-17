При теракте в Барселоне пострадали 80 человек, 13 человек погибли (ВИДЕО) (Обновлено)

2017-08-17 23:19 | www.trend.az | 4

23:19 (GMT+4) Число пострадавших при теракте в Барселоне выросло до 80, передает РИА Новости со ссылкой на каталонские власти.

22:35 (GMT+4) Число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 60 человек, передает РИА Новости со ссылкой на газету Pais.

По данным издания, к сотрудникам скорой помощи обратились 64 человека.

21:38 (GMT+4) По меньшей мере 56 человек госпитализированы после наезда микроавтобуса на пешеходов в центре Барселоны, передает РИА Новости со ссылкой на газету Vanguardia.

"(Медучреждения — ред.) продолжают принимать раненых в результате наезда в Барселоне. По меньшей мере 56 человек были доставлены в отделения неотложной медицинской помощи", — пишет газета.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Ранее в микроблоге Twitter полиция Барселоны назвала инцидент терактом. Полиция подтвердила, что ведет розыск водителя.

Советник внутренних дел Каталонии Хоакин Форн заявил, что власти Каталонии официально подтверждают информацию об одном погибшем и 32 раненых в результате ЧП в Барселоне в четверг.

21:00 (GMT+4) По меньшей мере 13 человек погибли в результате наезда фургона на людей в центре Барселоны, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

20:32 (GMT+4) Двое вооруженных людей, ворвавшихся в ресторан в Барселоне, предположительно, удерживают заложников после инцидента с наездом микроавтобуса на пешеходов в городе, передает РИА Новости со ссылкой на газету El Periodico.

Ранее газета Vanguardia со ссылкой на TV3 сообщила, что виновники трагедии в Барселоне, где автомобиль наехал на пешеходов, забаррикадировались в турецком ресторане.

20:23 (GMT+4) По меньшей мере три человека погибли в Барселоне в результате наезда авто на людей, передает ТАСС со ссылкой на агентство Europa Press.

Газета El Periodico ранее сообщала о 20-25 пострадавших.

19:28 (GMT+4) Пикап въехал в четверг в толпу людей в Барселоне, сообщили правоохранительные органы Каталонии, передает ТАСС.

По их данным, инцидент произошел в центре города, в районе улицы Рамбла.

"Есть пострадавшие", - сказали в полиции.

Как сообщила газета El Pais, водитель транспортного средства скрылся, его пока не задержали.

По сообщению местных СМИ, при наезде автомобиля на пешеходов в Барселоне пострадали по меньшей мере 20 человек