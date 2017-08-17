ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне

2017-08-17 23:39 | www.apa.az | 2

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение в Барселоне. Как передает АПА, об этом сообщает агентство Рейтер.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. МВД Каталонии подтвердило гибель 13 человек, более 50 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.