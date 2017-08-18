Посольство Азербайджана в Испании расследует наличие граждан среди жертв теракта в Барселоне

2017-08-18 00:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Испании изучает вопрос наличия граждан Азербайджана среди жертв и пострадавших в результате теракта в Барселоне.

Об этом сообщил Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

При появлении каких-либо новостей будет представлена дополнительная информация, сказал Гаджиев.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, 80 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.