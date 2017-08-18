Папа Римский молится о жертвах теракта в Барселоне

2017-08-18 00:30 | www.trend.az | 3

Папа Римский Франциск с глубокой озабоченностью воспринял известия из Барселоны и молится о жертвах совершенного там теракта, сообщил в четверг вечером глава службы печати Святого престола Грег Берк, передает РИА Новости.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Власти испанской автономной области Каталония подтвердили гибель 13 человек, 80 пострадали. Каталонская полиция квалифицировала происшедшее как теракт.

"Папа с большой озабоченностью воспринял то, что произошло в Барселоне. Он молится за жертв этого нападения и выражает свою близость всему испанскому народу и, в особенности, раненым и семьям погибших", — сказал официальный представитель Ватикана.