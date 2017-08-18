Barcelona'da terör estiren saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı

2017-08-18 00:44 | www.trend.az | 1

Barcelona'nın Las Ramblas bölgesinde minibüsle kalabalığın arasına dalan ve iki kişi oldukları bildirilen teröristler, saldırının ardından araçtan inerek olay yerine yakın bir bölgede bulunan Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranını bastı.

İŞTE O TERÖRİST

Görgü tanıkları bu şahsın, 170 boylarında, mavi çizgili beyaz bir gömlek giymiş bir şahıs olduğunu söyledi. Öte yandan sosyal medya hesaplarında saldırganın kimliğinin Driss Oukabir olduğu iddia ediliyor. El Periodico gazetesi, La Boqueria Market bölgesinde silahlı iki şüphelinin bir barı bastığı, içeriden silah sesleri geldiğini söyledi.

Kaynak: Milliyet