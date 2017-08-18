Число пострадавших при теракте в Барселоне выросло до 80

2017-08-18 00:51 | www.apa.az | 4

Тринадцать человек погибли, 80 находятся в больницах после атаки в испанской Барселоне. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон.

Он отметил хорошую работу правоохранительных органов. "Наша демократия будет бороться с терроризмом, где бы он не происходил", — сказал Пучдемон в ходе выступления, которое транслирует телеканал 24 Horas.

Пучдемон также напомнил, что Барселона не единственный город, который в последнее время стал объектом нападения, напомнив о терактах во Франции, Брюсселе и Лондоне.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.