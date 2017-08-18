Число пострадавших при теракте в Барселоне выросло до 100

2017-08-18 00:58 | www.apa.az | 3

Число раненых в результате теракта в Барселоне превысило 100 человек, погибшими по-прежнему числятся 13 человек, но это число может вырасти. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.

По его словам 15 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Мы работаем всеми возможными силами, чтобы обезвредить группу людей, которые совершили нападение", — добавил Форн в выступлении, которое транслирует телеканал 24 Horas.

Он поблагодарил силы правопорядка за оперативную работу и выразил сожаление, что СМИ распространяли много непроверенной информации.