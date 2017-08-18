Выясняется, есть ли среди жертв теракта в Испании азербайджанцы

2017-08-18 01:02 | www.oxu.az | 5

Посольство Азербайджана в Испании изучает вопрос наличия граждан Азербайджана среди жертв и пострадавших в результате теракта в Барселоне.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

При появлении каких-либо новостей будет представлена дополнительная информация, сказал Гаджиев.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, 80 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.

С.Б.

