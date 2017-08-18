Avropa Liqası: "Fənərbaxça" uduzdu
2017-08-18 01:37 | www.trend.az | 1
Bakı. Trend:
Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçirilib.
Trend-in məlumatına görə, Türkiyənin "Fənərbağça” klubu Makedoniyada "Vardar”la qarşılaşıb. Oyun 0:2 hesabı ilə "Vardar"ın xeyrinə başa çatıb.
Pley-off mərhələsinin ilk oyunların nəticələri:
21:00. "Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) - "Skenderbeu” (Albaniya) - 0:1
Qol: Liridon Latifi, 37
21:00. BATE (Belarus) - "Aleksandriya” (Ukrayna) - 1:1
Qollar: Mirko İvaniç, 8 (1:0), Evgen Banada, 19 (1:1)
21:00. "Apollon” (Kipr) - "Midtyulland” (Danimarka) - 3:2
Qollar: Kuriakou, 15 (1:0), Aleksandr Soerlot, 38 (1:1), Jander, 70 (2:1), Aleksandr Soerlot, 74 (2:2), Pittas, 90 (3:2)
21:00. "Krasnodar” (Rusiya) - "Srvena Zvezda” (Serbiya) - 3:2
Qollar: İvan İqnatyev, 20 (1:0), Viktor Klaesson, 46 (2:0), Slavoljub Srniç, 57 (2:1), Sergey Petrov, 66 (2:2), Aleksandr Peşiç, 71 (3:2)
21:45. "Hafnarfyordur” (İslandiya) - "Braqa” (Portuqaliya) - 1:2
Qollar: Halldour-Orri Byornsson, 40 (1:0, Paulinyo, 62 (1:1), Nikola Stoilkoviç, 79 (1:2)
22:00. PAOK (Yunanıstan) - "Ostersun” (İsveç) - 3:1
Qollar: Brva Nuri, 21-pen. (0:1), Leo Matos, 38 (1:1), Aleksandar Priyoviç, 77 (2:1), 88-pen. (3:1)
22:00. "Vardar” (Makedoniya) - "Fənərbağça” (Türkiyə) - 2:0
Qollar: Tiqran Barseqyan, 20, Mehmet Topal, 90+3-avtoqol.
Qırmızı vərəqələr: Boban Qrnçarov, 89 ("Vardar"), Jozef de Souza, 90+3 ("Fənərbaxça)
22:15. "Viktoriya” (Çexiya) - AEK (Kipr) - 3:1
Qollar: Akoran Barrera Reyes, 8 (0:1), Marek Bakoş, 29 (1:1) 74-pen. (3:1), Daniel Kolarj, 36 (2:1)
22:30. "Ludoqorets” (Bolqarıstan) - "Suduva” (Litva) - 2:0
Qollar: Kozmin Motsi, 61. Vircil Misican, 76
22:30. "Altax” (Avstriya) - "Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - 0:1
Qol: Vidar-Orn Kyartansson, 68
22:30. "Panatinaikos” (Yunanıstan) - "Atletik” (İspaniya) - 2:3
Qollar: Robin Lod, 29(1:0), Brayan Kabesas, 55 (2:0), Arits Aduris, 68 (2:1), 74-pen. (2:3), Oskar de Markos, 71 (2:2)
22:45. "Legiya” (Polşa) - "Şerif” (Moldova) - 1:1
Qol: Kasper Hamalaynen, 76 - Siril Bayala, 88
22:45. "Domjale” (Sloveniya) - "Marsel” (Fransa) - 1:1
Qollar: Amedey Vetrix, 12 - Morqan Sanson, 63
22:45. "Ayaks” (Hollandiya) - "Rusenborq” (Norveç) - 0:1
Qol: Samuel Adeqbenro, 77
22:45. "Vitorul” (Rumıniya) - "Zalsburq” (Avstriya) - 1:3
Qollar: Corce Tsukudyan, 7 - Hi Çan Xvan, 2. Hannes Volf, 29. Moanes Dabbur, 31
22:45. "Brügge” (Belçika) - AEK (Yunanıstan) - 0:0
22:45. "Osiyek” (Xorvatiya) - "Austriya” (Avstriya) - 1:2
Qollar: Muzafer Eyupi, 15 - Kristof Monşayn, 26. Rafael Holtshauzer, 60
22:45. "Milan” (İtaliya) - "Şkendiya” (Makedoniya) - 6:o
Qollar: Andre Silva, 13; 28. Rikkardo Montolivo, 25; 85. Fabio Borini, 67. Luka Antonelli, 69
23:00. "Partizan” (Serbiya) - "Videoton” (Macarıstan) - 0:0
23:05. "Everton” (İngiltərə) - "Hayduk” (Xorvatiya) - 2:0
Qollar: Keyn, 30, Queye, 44
23:30. "Maritimu” (Portuqaliya) - "Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) 0:0