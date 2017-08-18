Полиция установила личности задержанных после теракта в Барселоне

2017-08-18 01:47 | www.trend.az | 2

Задержанные после теракта в Барселоне – выходцы из Северной Африки, сообщил Хосеп Луис Траперо, глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra на пресс-конференции в четверг, передает РИА Новости.

Один из задержанных родился в Марокко, второй в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко). По словам Траперо, ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

Полиция также сообщает, что водитель фургона, наехавшего на людей в Барселоне, остается на свободе.