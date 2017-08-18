Правительство Каталонии объявило трехдневный траур
2017-08-18 01:46 | www.apa.az | 6
Правительство Каталонии объявило трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее мэр Барселоны Ада Колау объявила о минуте молчания, которая в пятницу пройдет в городе в знак скорби о жертвах теракта.
В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом.
Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, еще один был убит перестрелке с полицией.