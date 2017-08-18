Результаты первых матчей плей-офф Лиги Европы
2017-08-18 01:58 | www.oxu.az | 6
Состоялись первые матчи раунда плей-офф в Лиге Европы. В 21 поединке лучшие футбольные клубы со всего континента борятся за путевку в престижнейший турнир.
Oxu.Az представляет результаты матчей:
Аполлон – Митьюлланд 3:2
БАТЭ – Александрия 1:1
Динамо Загреб – Шкендербеу 1:1
Краснодар — Црвена Звезда 3:2
Хабнарфьордюр – Брага 1:2
ПАОК – Эстерсунд 3:1
Вардар – Фенербахче 2:0
Виктория – АЕК Ларнака 3:1
Панатинаикос – Атлетик 2:3
Альтах – Маккаби Тель-Авив 0:1
Лудогорец – Судува 2:0
Шкендия – Милан 0:6
Осиек – Аустрия 1:2
Брюгге – АЕК Афины 0:0
Вииторул – Зальцбург 1:3
Домжале – Марсель Олимпик 1:1
Аякс – Русенборг 0:1
Легия – Шериф 1:1
Партизан – Видеотон 0:0
Эвертон – Хайдук 2:0
Маритиму – Динамо Киев 0:0
Отметим, что ответные матчи состоятся 24-го августа.