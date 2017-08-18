Результаты первых матчей плей-офф Лиги Европы

2017-08-18 01:58 | www.oxu.az | 6

Состоялись первые матчи раунда плей-офф в Лиге Европы. В 21 поединке лучшие футбольные клубы со всего континента борятся за путевку в престижнейший турнир.

Oxu.Az представляет результаты матчей:

Аполлон – Митьюлланд 3:2

БАТЭ – Александрия 1:1

Динамо Загреб – Шкендербеу 1:1

Краснодар — Црвена Звезда 3:2

Хабнарфьордюр – Брага 1:2

ПАОК – Эстерсунд 3:1

Вардар – Фенербахче 2:0

Виктория – АЕК Ларнака 3:1

Панатинаикос – Атлетик 2:3

Альтах – Маккаби Тель-Авив 0:1

Лудогорец – Судува 2:0

Шкендия – Милан 0:6

Осиек – Аустрия 1:2

Брюгге – АЕК Афины 0:0

Вииторул – Зальцбург 1:3

Домжале – Марсель Олимпик 1:1

Аякс – Русенборг 0:1

Легия – Шериф 1:1

Партизан – Видеотон 0:0

Эвертон – Хайдук 2:0

Маритиму – Динамо Киев 0:0

Отметим, что ответные матчи состоятся 24-го августа.

С.Б.

