В Барселоне два полицейских получили ранения в перестрелке с террористом

2017-08-18 02:06 | www.apa.az | 3

Двое полицейских получили ранения в перестрелке с одним из предполагаемых организаторов теракта в Барселоне. Как передает АПА ссо ссылкой РИА Новости, об этом пишет газета Periodico.

Сообщалось, что подозреваемый был убит в столкновении с правоохранителями.

По данным издания, полицейские вступили в перестрелку с людьми в белом Ford Focus, которые не остановились по требованию правоохранителей.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, 80 пострадали.