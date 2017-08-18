В Испании объявлен трехдневный траур

2017-08-18 02:30 | www.oxu.az | 2

В Испании объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, 80 пострадали. Один из предполагаемых организаторов теракта был арестован, другой убит в перестрелке с полицией.

С.Б.

