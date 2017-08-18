Премьер Турции осудил теракт в Барселоне

2017-08-18 02:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил теракт в Барселоне, передает агентство Анадолу.

Турецкий премьер также выразил соболезнования испанскому народу.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Власти испанской автономной области Каталония подтвердили гибель 13 человек, более 100 пострадали. Каталонская полиция квалифицировала происшедшее как теракт.