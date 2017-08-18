Рамиль Гулиев: "Я возвысил флаги двух государств" - ИНТЕРВЬЮ

2017-08-18 02:56 | www.apa.az | 3

Азербайджанский бегун Рамиль Гулиев, завоевавший на днях в составе сборной Турции золотую медаль в забеге на 200 метров на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне, дал интервью АПА.

-Как говорил нобелевский лауреат Вильям Фолкнер, хороший специалист складывается из 99% таланта, 99% дисциплины, 99% работ. А в чем заключается «рецепт» чемпиона мира Рамиля Гулиева?

- Наш рецепт – надо больше работать. Чем больше будем работать, тем лучше будут результаты. Главное, чтобы не было травм и болезней. Вдобавок к этому нужен, конечно же, и талант.

- И конечно же дисциплина?

-Я сказал бы, дисциплина – внутреннее качество человека. Если человек безответственный и недисциплинированный, ему будет сложно усвоить перечисленные качества. Есть немало талантливых спортсменов, которым не удается добиться успешных результатов. Потому что у них хромает именно дисциплина. Дисциплина такое качество – она либо есть у человека, либо отсутствует. Недисциплинированного человека сложно заставить соблюдать правила.

-По возвращении из Лондона ваш тренер Олег Мухин признался, что для вас очень важна тактика. Вы меняете тактику к каждому соревнованию?

- Конечно, определяем различную тактику к каждому соревнованию и даже забегу. В Лондоне мы по отдельности анализировали выступления всех соперников. Уверен, что и они поступали аналогичным образом. Потому что в соревнованиях по атлетике речь идет не о 1/10, 1/100, но даже 1/1000 доли времени. Все изучают соперников, потому что мельчайшая ошибка чревата потерей медали.

- Вы подразумеваете тактическую ошибку?

- Безусловно. Тактика, сила, психологическое давление - все важно. И все очень сложно. Речь ведь идет о сильнейших спортсменах планеты. Чтобы соревноваться с ними, необходимо рассчитать все максимально точно.

-О чем вы подумали после печального завершения Усейном Болтом своей карьеры? Вы не представили себя на его месте?

- Скажу откровенно, Усейн Болт неуспешно завершил свою карьеру. Было бы лучше, если он ушел с арены победителем. Нехорошо Болту проигрывать в прощальном забеге. Я был уверен в его победе, я не знаю о причинах его проигрыша. Возможно, у него были проблемы, а может, он был болен? Я не говорил с ним на эту тему. Как бы то ни было, эта была печальная картина.

-Сейчас мы находимся в учебно-тренировочном центре клуба «Фенербахче». После победы вы заявили «хорошо что я спортсмен «Фенербахче? Даже глава клуба Азиз Йылдырым прослезился в прямом эфире.

- Да, верно, я заметил. Прежде всего, выражаю признательность Турции, клубу, его руководству, министру спорта, главе Федерации атлетизма и президенту страны. Они создали условия для проявления моего таланта и возможностей. Один лишь талант ничего не решает, его необходимо развивать. Как вы видите, здесь созданы все условия для подтверждения моего таланта на мировой арене. Я уже выступал в финальных этапах 3 чемпионатов мира, пробивался в финал Олимпийских игр, чемпионата Европы, завоевал титул чемпиона мира. Это результат уделяемого мне внимания. Я поставил и собственные рекорды. Созданы условия для реализации возможностей таланта.

-На следующее утро после победы вас поздравил президент Азербайджана, «Вы – наша гордость», сказал глава государства. Что вы почувствовали тогда?

-Я очень рад поздравлению господина президента. Это большое внимание, уделенное мне. Мне была выражена большая поддержка со стороны президента, людей, народа. Хорошие комментарии писали и продолжают писать. Меня это очень радует. Я рад, что смог порадовать людей. Поддержка спортсмену очень важна – в противном случае весь труд пойдет насмарку. Поддержка и забота спортсмену повышает настроение и в обществе. Спорт – здоровье, воспитание, здоровое, правильное восприятие. При уделении должного внимания спорту, учебно-воспитательная работа также идет в нужном направлении. Люди, далекие от спорта, как правило, бывают ленивыми по жизни. Это большой недостаток. В здоровом теле - здоровый дух.

- Фолкнер советует молодежи не бегать за удачей, а заниматься своими делами. Чем больше они будут бегать за удачей, тем раньше она их погубит. А вы что посоветуете молодежи?

-Удача, прежде всего, достигается, когда занимаешься любимым делом. Надо заниматься тем делом, от которого получаешь удовольствие. Если без устали заниматься любимым делом, рано или поздно достигнешь удачи. Чтобы долго заниматься каким-либо делом, надо любить его.

- Он также отмечает, что, ему, чтобы писать, нужны не деньги, а бумага и ручка. А для бега вам что нужно?

-Получать также удовольствие… Чтобы выступать на мировой арене, необходимо создать нужные условия. Если речь идет о профессионализме, нужно любить дело и создавать условия для его реализации. Тогда успех неминуем.

- В Азербайджане некоторые стали обвинять вас за отъезд из страны…

- Мне отвечать на эти обвинения? Скажу честно, я не об этом не знаю. Но, в целом, было бы неплохо коротко высказаться. Как я ранее отметил, после приезда в Турции мне были созданы все условия для реализации своего таланта. Я выражаю благодарность за создание для меня этих условий на высоком уровне. Я не хочу что-либо сказать в связи с отношением легкой атлетике в Азербайджане, но не думаю, что я смог бы завоевать этот успех там. Я слышал, что меня там называли даже «дезертиром». Я люблю свою страну, в настоящее время у меня две родины – «один народ – два государства». Но, должен сказать открыто, достичь этого успеха в Азербайджане, в рамках тамошних условий, было бы невозможно. А что касается тех, кто обвиняет меня в нелюбви к родине – я не хочу даже комментировать такие нелепые мнения. Я возвысил флаги двух государств, это было моей большой мечтой после отъезда. Верил, что я достигну больших успехов в масштабных турнирах. Был уверен, что достигну успеха и в чемпионате Европы, однако, в прошлом году в ходе чемпионата сложились неблагоприятные погодные условия, вследствие чего мне не удалось удачно выступить. Участие в Исламских Играх также было важно для меня. Мне встретили на родине восторженно. Я был очень рад победе, мне следовало повторить успехи в более крупных турнирах. Стать чемпионом мира и возвысить флаги двух стран - огромное счастье для меня.

- Что вы хотели бы посоветовать молодежи?

-Занимайтесь все спортом. Спорт обеспечивает фундамент здоровой жизни, он воспитатель тела и духа. Многие хотят сразу добиться всего в жизни, это невозможно. Занятие спортом вдохновляет людей более уверенно идти к цели. Поэтому призываю всех заняться спортом.