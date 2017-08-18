В испанском городе Альканар прогремели два взрыва, есть погибшие и раненые

2017-08-18 03:30 | www.apa.az | 6

Второй за сутки взрыв произошел в каталонском городе Альканар, несколько полицейских получили ранения. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал TV3.

Ранее сообщалось, что в четверг утром в Альканаре произошел взрыв в нарколаборатории, в результате которого погиб один человек и семеро получили ранения.

Второй взрыв произошел днем в этом же районе, среди пострадавших несколько полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Подробности не уточняются.

Глава полиции Каталонии Хосеп Луис Траперо заявил о возможной связи взрывов в Альканаре и теракта в Барселоне.

Один из подозреваемых по делу о теракте был арестован именно в Альканаре. Следователи подозревают, что жильцы дома, где в ночь на четверг произошел взрыв, пытались изготовить самодельную бомбу, сообщает агентство Франс Пресс.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта были арестованы.