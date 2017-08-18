Король Испании отправится в Барселону, где произошел теракт

2017-08-18 03:34 | www.trend.az | 5

Король Испании Фелипе VI отправится в пятницу в Барселону, где в четверг неизвестный совершил наезд на пешеходов в центре города, передает РИА Новости.

"Король будет сегодня на площади Каталонии в Барселоне, чтобы присоединиться к минуте молчания в знак солидарности с жертвами теракта", — сообщил королевский дворец в своем микроблоге в Twitter.

"Они убийцы, простые преступники, которые нас не запугают. Вся Испания с Барселоной. Рамбла снова станет для всех", — говорится в заявлении Королевского дома.

В четверг неизвестный на белом фургоне совершил наезд на пешеходов на центральной улице Барселоны Рамбла. Погибли 13 человек, более ста ранены. В связи с терактом задержаны два человека, однако водитель фургона скрылся.