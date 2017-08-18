В результате теракта в Барселоне пострадали более 10 граждан из 18 стран

2017-08-18 03:45 | www.apa.az | 3

Граждане не менее 18 стран погибли или пострадали в результате теракта в Барселоне. Как передает АПА со ссылкой на РИА Ноовости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

Ранее МИД Бельгии сообщил, что при нападении погибла поданная королевства.