Азербайджанцы, по предварительным данным, не пострадали при теракте в Барселоне

2017-08-18 03:59 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Граждане Азербайджана, по предварительным данным, не пострадали в результате теракта в Барселоне. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные местных властей.

Ранее агентство сообщило, что граждане не менее 18 государств пострадали в результате наезда фургона в центре Барселоны.

По его информации, к 01:00 по местному времени известно о пострадавших из Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Северной Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии, Румынии и Алжира.

В результате наезда фургона на улице Рамбла в центре Барселоны 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".