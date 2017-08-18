Очередной теракт в Испании: террористы въехали на фургоне в группу людей
2017-08-18 04:36 | www.trend.az | 2
Террористы на фургоне совершили наезд на пешеходов в городе Камбрильс под Барселоной, после чего были ликвидированы, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 24 Horas.
По данным радиостанции Cadena Ser, в результате атаки два человека тяжело ранены, трое получили легкие травмы.
Ранее полиция заявила, что в Камбрильсе произошел теракт, несколько террористов уничтожены. По данным 24 Horas, четверо террористов погибли, пятый ранен. Телеканал транслирует кадры, на которых слышны звуки перестрелки.
В результате наезда фургона на улице Рамбла в центре Барселоны 13 человек погибли, более 100 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".