В Испании произошел второй за день теракт

2017-08-18 04:56 | www.apa.az | 6

Террористы на фургоне совершили наезд на пешеходов в городе Камбрильс под Барселоной, после чего были ликвидированы. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 24 Horas.

По данным радиостанции Cadena Ser, в результате атаки два человека тяжело ранены, трое получили легкие травмы.

Ранее полиция заявила, что в Камбрильсе произошел теракт, несколько террористов уничтожены. По данным 24 Horas, четверо террористов погибли, пятый ранен.

По данным канала, на них были пояса-смертников. СМИ сообщали, что они готовились повторить барселонскую атаку, жертвами которой стали 13 человек.