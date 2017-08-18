Верховный суд Венесуэлы выдал ордер на арест супруга экс-генпрокурора

2017-08-18 05:28 | www.trend.az | 5

Верховный суд Венесуэлы выдал ордер на арест депутата Хермана Феррера, супруга экс-генпрокурора страны Луисы Ортеги Диас, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Диас была уволена на первой сессии созванного по инициативе президента национального учредительного собрания, это решение было чуть позже подтверждено верховным судом. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение.

Новый генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб запросил ордер на арест Феррера два дня назад. Парламентарий обвиняется в организации группировки, которая вымогала деньги у бизнесменов в обмен на покровительство.

Учредительное собрание, ставшее новым руководящим органом страны, уже одобрило отзыв депутатской неприкосновенности Феррера.

В конце июля в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.