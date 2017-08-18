Водитель фургона, наехавшего на людей в Барселоне, остается на свободе

2017-08-18 05:35 | www.apa.az | 5

Задержанные после наезда фургона на людей в центре Барселоны — выходцы из Марокко и североафриканского испанского анклава Мелилья, при этом машиной управлял кто-то третий. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции Хосеп Луис Траперо, глава каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra. Он добавил, что правоохранители ищут возможную связь теракта в Барселоне со взрывом, который произошел утром в соседнем Альканаре.

По словам главы каталонской полиции, в 16.50 (17.50 мск) фургон въехал на пешеходную улицу Рамбла, где было много людей. "Фургон давил всех людей, которые там находились в этот момент", — заявил Траперо. После этого водитель вышел из машины и сбежал, сказал он. Глава правоохранительных органов Каталонии опроверг, что этот человек был вооружен.

"Мы рассматриваем версию теракта, это была попытка убить как можно больше людей, этот инцидент мы связываем с еще одним инцидентом, который произошел сегодня в Каталонии, взрыв в доме в Альканаре", — сказал Траперо.

Утром в доме в Альканаре (провинция Таррагона в Каталонии) произошел взрыв, дом полностью разрушен. Внутри здания в момент взрыва находились два человека — один погиб, второй получил серьезные ранения. Кроме того, шесть человек в соседних зданиях получили незначительные травмы. Среди них граждане Франции, Италии, Марокко и Испании. Испанские СМИ предположили, что причиной стал взрыв в нарколаборатории из-за утечки газа.

В связи с терактами в Барселоне были задержаны два человека: один в Альканаре, второй в Риполе. Оба выходцы из северной Африки – один родился в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко), второй в Марокко.

Траперо уточнил при этом, что они связаны с терактом, но въехавшим в толпу грузовиком управлял кто-то другой.