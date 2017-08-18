Barcelona'da minibüs kalabalığın arasına daldı! 13 ölü, en az 100 yaralı...

2017-08-18 05:40 | www.trend.az | 0

İspanya'nın Barcelona şehrinde beyaz bir minibüs kalabalığın arasına daldı. Katalan Hükümeti, saldırıda 13 kişinin öldüğünü en az 100 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıyla ilgili iki kişi gözaltında...

Saldırganlardan biri çatışmada öldürüldü. Polis, saldırıyla bağlantılı olarak bir kişiyi gözaltına aldı.

Polis, terör şüphelisi olarak aranan iki kişiden birinin kimliğini Driss Oukabir olarak duyurdu. İkinci bir terör saldırısı şüphesiyle Vic mahallesinde bir kamyonet bulunduğu belirtildi

Barcelona’da bir minibüsün kalabalığın arasına dalmasından sonra iki silahlı kişinin bir restorana girdiği duyuruldu. Restoranın bir Türk restoranı olduğunu belirtildi. Restoranda rehine olmadığını ifade edildi.

Öte yandan Reuters, Barcelona'daki terör eylemi ile ilgili geçtiği haberde, saldırıyı DAEŞ terör örgütünün üstlendiği bilgisine yer verdi.

01:10 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barcelona'daki terör saldırısı sebebiyle İspanya Kralı'na taziyelerini iletti.

23:16- BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA

Başbakan Binali Yıldırım: Barselona'da bugün gerçekleştirilen menfur saldırıları derin bir üzüntüyle öğrendik. İnsanlığı ve evrensel değerlerimizi hedef alan bu alçakça saldırıları nefretle kınıyoruz.

22: 26 - SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

Reuters haer ajansı, 13 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı Barcelona'daki saldırıyı DAEŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

22:02 - KATALAN YÖNETİMİ BASIN TOPLANTISINDA BİLANÇOYU AÇIKLADI

Katalan yönetimi, Barcelona saldırısıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Saldırıda 12 kişinin öldüğünü 80 kişinin yaralandığını açıklayan hükümet yetkilileri 2 şüphelinin gözaltında olduğu bilgisini verdi.

21: 57 - TRUMP'TAN DESTEK MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından ABD'nin Barcelona'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, "ABD yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yapacaktır. Sert ve güçlü olun. Sizi seviyoruz" dedi.

21: 45- SALDIRGANLARDAN BİRİ ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

İspanyol basını, saldırganlardan birinin çıkan çatışmada öldürüldüğünü, bir kişinin de yakalandığını ifade etti. Saldırıda kullanılan minibüsü kiralayan kişinin Driss Oukabir adlı Fas asıllı İspanyol vatandaşı olduğu kesinleşti.

21: 20- RESTORANDA SAKLANAN ŞÜPHELİ YOK

Önce saldırganlar tarafından basılan restoranda rehine olmadığını duyuran Katalan polisi, az önce restoranda saklanan şüpheli olmadığını açıkladı.

20: 56- İSPANYOL BASINI BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Barcelona'daki terör saldırısının bir şüphelisi, İspanyol polisi tarafından yakalandı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin polis aracına götürüldüğü anların görüntüsü, sosyal medyada yayınlandı.

Kaynak: Milliyet