Эрдоган выразил соболезнования королю Испании после теракта в Барселоне

2017-08-18 06:13 | www.trend.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с терактом в центре Барселоны, передает агентство Анадолу.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, еще 119 человек пострадали.

"Я решительно осуждаю террористический акт в Испании", - сказал глава Турции.

Эрдоган передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.