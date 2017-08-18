ЦРУ предупредило полицию об угрозе теракта в центре Барселоны два месяца назад

2017-08-18 06:53 | www.trend.az | 6

Два месяца назад ЦРУ предупреждало полицию Каталонии об угрозе террористических атак в Барселоне, передает "Интерфакс" со ссылкой на El Periodico.

Среди возможных целей американская разведка, в частности, указывала улица Рамбла, где накануне и произошел теракт, унесший жизни по мере 13-ти человек, отмечает издание.

Кроме того, две недели назад в одном из аккаунтов в твиттере, связанном террористической группировкой ИГ появилась запись, сообщающая о скорой атаке на Испанию. "Мы осуществим джихад в Испании и вернем себе нашу землю. Атака на Аль-Андалус (название Испании в эпоху мусульманского владычества - ИФ) неизбежна. На все воля Аллаха", - говорилось в нем.

Как сообщалось, 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Водитель пока не найден.

Несколько часов спустя полиция пресекла еще одну террористическую атаку в каталонском городе Камбрильс. В результате пострадало семь человек.