Число пострадавших в результате теракта в Барселоне достигло 119 человек

2017-08-18 07:19 | www.apa.az | 4

По последним данным, 119 человек получили травмы различной степени тяжести в результате теракта в Барселоне. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает El Pais со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о сотне пострадавших, однако власти предупреждали о том, что эта цифра будет меняться.

Как сообщалось, 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей в Барселоне на пешеходной улице Рамбла. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать двух подозреваемых в совершении теракта. Водитель пока не найден.