Полиция оценила возможное количество причастных к терактам в Барселоне

2017-08-18 07:19 | www.trend.az | 4

Полиция полагает, что к терактам в Барселоне и Камбрильсе и взрывам к Альканаре причастны не более восьми человек, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

Сообщается, что в список предполагаемых злоумышленников входят шесть-восемь человек.

В четверг микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

В тот же день в каталонском муниципалитете Альканар произошло два взрыва, которые, по мнению правоохранителей, могут быть связаны с терактом в Барселоне. СМИ сообщают, что в одном из домов, где прогремел взрыв, террористы пытались изготовить самодельную бомбу.