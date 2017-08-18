В Азербайджане построен новый центр управления спутником

2017-08-18 08:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Завершены работы по строительству центра управления низкоорбитальным спутником Azersky, сказал Trend источник близкий к проекту.

Центр управления расположен в основном центре управления спутником Azerspace-1 (37-й километр трассы Баку-Шамахы).

Работы по строительству центра были проведены в рамках сотрудничества ОАО "Азеркосмос" с французской компанией Airbus Defence and Space.

Центр управления уже находится в эксплуатации, и его функционал позволяет полноценно управлять спутником Azersky. Для сотрудников ОАО были организованы тренинги по управлению Azersky.

В настоящее время принадлежащий Азербайджану спутник Azersky и спутник SPOT 6 компании Airbus Defence and Space используются в формате группировки для оказания более качественных услуг по дистанционному зондированию Земли. Спутники позволяют ежедневно проводить съемку участков поверхности Земли площадью шесть миллионов квадратных километров. Разрешение полученных снимков составляет 1,5 метра.

Одним из преимуществ центра управления является также возможность использования ресурсов спутников Pléiades 1A и 1B, коммерческие права на которые принадлежат Airbus Defence and Space. Эти спутники позволяют проводить съемку поверхности Земли с разрешением до 0,5 метра. Группировка спутников создаст широкие возможности для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли и повысит оперативность получения новых изображений.

Автор: Гусейн Велиев)

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