В южной части Атлантического океана произошло землетрясение

2017-08-18 08:44 | www.oxu.az | 7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в южной части Атлантического океана.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 779 километрах от города Джорджтаун - административного центра острова Вознесения, входящего в состав британской заморской территории. Очаг подземных толчков залегал на глубине 19 километров.

Угроза возникновения цунами не объявлялась.

A.C.

