В Испании совершен очередной теракт

2017-08-18 08:50 | www.oxu.az | 3

Террористы на фургоне совершили наезд на пешеходов в городе Камбрильс под Барселоной, после чего были ликвидированы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал 24 Horas.

По данным радиостанции Cadena Ser, в результате атаки два человека тяжело ранены, трое получили легкие травмы.

Ранее полиция заявила, что в Камбрильсе произошел теракт, несколько террористов уничтожены. По данным 24 Horas, четверо террористов погибли, пятый ранен.

По данным канала, на них были пояса-смертников. СМИ сообщали, что они готовились повторить барселонскую атаку, жертвами которой стали 13 человек.

A.C.

