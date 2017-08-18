В Испании совершен очередной теракт
2017-08-18 08:50 | www.oxu.az | 3
Террористы на фургоне совершили наезд на пешеходов в городе Камбрильс под Барселоной, после чего были ликвидированы.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал 24 Horas.
По данным радиостанции Cadena Ser, в результате атаки два человека тяжело ранены, трое получили легкие травмы.
Ранее полиция заявила, что в Камбрильсе произошел теракт, несколько террористов уничтожены. По данным 24 Horas, четверо террористов погибли, пятый ранен.
По данным канала, на них были пояса-смертников. СМИ сообщали, что они готовились повторить барселонскую атаку, жертвами которой стали 13 человек.