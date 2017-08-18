Скончался раненный в Камбрильсе пятый террорист

2017-08-18 09:00 | www.oxu.az | 3

Пятый террорист, который был ранен и задержан в ходе антитеррористической операции в каталонском курортном городе Камбрильс, скончался.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщают правоохранительные органы Каталонии.

Ранее полиция сообщила, что в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, произошел теракт, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и задержан. По данным испанских СМИ, они совершили наезд на пешеходов.

Правоохранители также сообщили, что один из пострадавших в теракте находится в критическом состоянии. Всего были ранены семь человек, двое из них тяжело. Среди легко раненных — сотрудник правоохранительных органов.

A.C.

