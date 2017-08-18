В Баку на свадьбе произошла драка, есть пострадавший

2017-08-18 09:12 | www.oxu.az | 3

В Баку произошла драка на свадьбе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в одном из домов торжеств в Гарадагском районе.

Гость свадьбы Габиль Сарыев был избит бывшим шурином и двоюродным братом Эльнуром Пашаевым. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Г.Сарыев на машине скорой помощи был доставлен в Городскую клиническую больницу №1 и помещен в реанимационное отделение. Э.Пашаев сбежал.

По факту ведется расследование.

А.С.

