В Баку на свадьбе произошла драка, есть пострадавший
2017-08-18 09:12 | www.oxu.az | 3
В Баку произошла драка на свадьбе.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в одном из домов торжеств в Гарадагском районе.
Гость свадьбы Габиль Сарыев был избит бывшим шурином и двоюродным братом Эльнуром Пашаевым. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Г.Сарыев на машине скорой помощи был доставлен в Городскую клиническую больницу №1 и помещен в реанимационное отделение. Э.Пашаев сбежал.
По факту ведется расследование.