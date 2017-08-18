İran ve Rusya ile ortak operasyon masada

2017-08-18 09:16 | www.trend.az | 0

ABD'nin el-Kaide bahanesiyle işgale hazırlandığı İdlib'e ilişkin gelişmeler baş döndürücü bir hızda ilerliyor. Pentagon ve PKK'nın bölgeyi işgal etmesini önlemek için olası bir harekâtın detayları Ankara'da masaya yatırıldı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri başkanlığındaki heyetin önceki günkü temaslarında masada görüşülen en kapsamlı konu İdlib oldu. Bir ABD işgaline karşı Türkiye-Rusya-İran ortak operasyonu düşünülüyor. Edinilen bilgiye göre konuk Genelkurmay Başkanı, İdlib’in ‘çatışmasızlık bölgesi’ olarak tesisine ilişkin önerilerle masaya geldi. Planlama, Rusya ve İran askerlerinin güneyden, Türkiye’nin ise kuzeyden ilerleyerek İdlib’in ‘yabancı’ unsurlardan arındırılarak kontrol altına alınmasını içeriyor. Rusya’nın da İdlib’in güneyindeki Muradah ve Halfaya bölgesine askerlerini yerleştirmeye başladığı, yine Hama’da üs haline getirilen havaalanının da Rusya tarafından güçlendirildiği belirtiliyor.

TÜRKİYE SİVİLLER İÇİN ÇEKİNCELİ

Askeri konuları kapsayan görüşmelerde varılan mutabakat, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile muhatabı Bakıri tarafından Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Ancak Türkiye, bu plana karşı mesafeli. Çoğunluğu sığınmacı 2 milyonu aşkın Suriyelinin yaşadığı İdlib’e yönelik böyle bir operasyonun çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanabileceğini düşünen Ankara, muhaliflerin yoğun olarak bulunduğu bölgeye Esed yanlısı güçlerin girmesinin de bölgeyi daha gergin bir hale sokacağına işaret ediyor.

TÜRKİYE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ İSTİYOR

Ayrıca bölgedeki grupların ‘terörist’ veya ‘muhalif’ olarak ayrıştırılması da mevcut şartlarda hayli zor görünüyor. Bununla birlikte Türkiye, ABD’nin el-Kaide bahanesiyle operasyon çabalarının artmasından hareketle İdlib’in bir an önce ‘çatışmasızlık bölgesi’ haline getirilmesi, kontrol noktaları, güvenli hatların tesisine başlanması gerektiğini vurguluyor.

KAYNAKYENİŞAFAK