В Баку подешевели квартиры

2017-08-18 09:40 | www.oxu.az | 4

В июле этого года на рынке вторичного и нового жилья наблюдается снижение цен.

Как передает Oxu.Az, эксперт по недвижимости Нусрет Абдуллаев заявил Trend, что на вторичном рынке жилья снижение цен за месяц составило 4,29%. Снижение в течение года составило 2,55%.

Снижение цен на первичном рынке жилья за месяц составило 4,94%, несмотря на то, что в течение года был зафиксирован рост на 16,46%.

Эксперт отметил, что снижение цен связано с летним сезоном и носит временный характер. По его словам, начиная с сентября, на рынке ожидается оживление и рост цен.

А.Г.

