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Официальный курс маната к мировым валютам на 18 августа (Версия 2)

2017-08-18 09:49 | www.trend.az | 5

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:16)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 августа установлен на уровне 1,7008 и 1,9963 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

18.08.2017

1 доллар США

1 USD

1.7008

1 евро

1 EUR

1.9963

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3434

1 аргентинский песо

1 ARS

0.098

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8785

1 бразильский реал

1 BRL

0.5357

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.463

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1282

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1491

1 чешская крона

1 CZK

0.0766

1 чилийский песо

1 CLP

0.263

1 китайский юань

1 CNY

0.2547

1 датская крона

1 DKK

0.2685

1 грузинский лари

1 GEL

0.7079

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2174

1 индийская рупия

1 INR

0.0265

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1926

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2093

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7687

1 израильский шекель

1 ILS

0.4693

1 канадский доллар

1 CAD

1.3438

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6337

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3959

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0952

1 молдавская лея

1 MDL

0.0953

1 египетский фунт

1 EGP

0.0957

1 норвежская крона

1 NOK

0.2134

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0409

1 польский злотый

1 PLN

0.467

1 российский рубль

1 RUB

0.0287

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2465

1 саудовский риал

1 SAR

0.4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3906

1 турецкая лира

1 TRY

0.4822

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0561

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4853

1 украинская гривна

1 UAH

0.0666

100 японских иен

100 JPY

1.5563

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2412

Золото (1 унция)

1 XAU

2185.7831

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.9034

Платина (1 унция)

1 XPT

1658.28

Палладий (1 унция)

1 XPD

1576.6416

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