Официальный курс маната к мировым валютам на 18 августа (Версия 2)

2017-08-18 09:49 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 августа установлен на уровне 1,7008 и 1,9963 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.