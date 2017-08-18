Права азербайджанцев в Трускавце обеспечиваются законом

2017-08-18 09:50 | www.oxu.az | 3

Председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов 17 августа провел официальную встречу с начальником Трускавецкого городского отделения полиции Богданом Собко.

Как передает Oxu.Az, стороны обсудили защиту прав азербайджанцев, вопросы, актуальные для азербайджанцев, живущих, работающих и отдыхающих в Трускавце. Встреча прошла в кабинете начальника полиции г. Трускавца в теплой дружественной атмосфере.

По словам Богдана Собко, граждане Азербайджана занимают первое место среди иностранцев, посещающих санаторный город Трускавец.

«За последний год их число увеличилось до 7 тыс. человек. Полиция Трускавца полностью обеспечивает правопорядок и соблюдения прав отдыхающих», - отметил начальник полиции Трускавца.

В свою очередь Эльмар Мамедов поблагодарил Богдана Собко за обеспечение условий для полноценного отдыха туристов в курортном городе.

«В этом городе можно спокойно прогуляться в ночные часы без всяких опасений. И в этом большая заслуга украинской полиции. Отдыхающие из Азербайджана могут быть спокойны, это я говорю на своем примере. Полиция Трускавца обеспечивает безопасность туристов из Азербайджана», - подчеркнул Эльмар Мамедов.

Э.А.

