Ильхам Алиев выразил соболезнования Королю Испании

2017-08-18 09:55 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил письмо с соболезнованиями королю Испании Фелипе VI.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: «Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате чудовищных террористических актов, совершенных в вашей стране.

Крайне возмущены этими ужасными террористическими действиями, направленными против мирных людей, считаем необходимым вести решительную борьбу со всеми проявлениями ставшего ужасной трагедией терроризма.

Разделяем ваше горе в связи с произошедшей трагедией. От своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым и пострадавшим».