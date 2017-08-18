Крупное ДТП в Турции более 20 раненных

2017-08-18 09:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП, в провинции Сакаря на северо-западе Турции, по предварительным данным погибли семь человек и получили ранения свыше 20, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что перевозящий работников трактор перевернулся и рухнул в ущелье.

СМИ не исключают рост числа погибших в результате этого ДТП.

Сообщается также, что все раненные были доставлены в ближайшие больницы.

О других деталях происшествия не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu