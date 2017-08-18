В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла

2017-08-18 09:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В провинции Кахраманмараш на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла, сообщают турецкие СМИ.

Подземные толчки были зафиксированы в 07:30 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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