Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования королю Испании

2017-08-18 10:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил соболезнования королю Испании Фелипе VI.

"Нас потрясло известие о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате чудовищных террористических актов, совершенных в Вашей стране. Мы безгранично возмущены этими беспощадными террористическими деяниями, учиненными против мирных граждан, считаем важным ведение решительной и последовательной борьбы со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в чудовищное зло.

Мы разделяем Ваше горе в связи с произошедшей трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, народу Испании, желаю исцеления раненым и пострадавшим" - говорится в послании главы государства.