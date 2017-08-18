Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 119 пострадали (ВИДЕО) (Обновлено)
2017-08-18 10:05 | www.trend.az | 2
10:00 (GMT+4) 26 граждан Франции пострадали в результате теракта в Барселоне, где водитель фургона врезался в толпу пешеходов, передает РИА Новости со ссылкой на французский МИД.
По данным агентства Reuters, среди 26 французских граждан, получивших ранения, 11 находятся в тяжелом состоянии.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что посетит Барселону в пятницу.
Ранее сообщалось, что в результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран.
05:50 (GMT+4) По последним данным, 119 человек получили травмы различной степени тяжести в результате теракта в Барселоне, передает "Интерфакс" со ссылкой на El Pais.
Ранее сообщалось о сотне пострадавших, однако власти предупреждали о том, что эта цифра будет меняться.
00:59 (GMT+4) Число раненых в результате теракта в Барселоне превысило 100 человек, погибшими по-прежнему числятся 13 человек, но это число может вырасти, передает РИА Новости.
23:19 (GMT+4) Число пострадавших при теракте в Барселоне выросло до 80, передает РИА Новости со ссылкой на каталонские власти.
22:35 (GMT+4) Число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 60 человек, передает РИА Новости со ссылкой на газету Pais.
По данным издания, к сотрудникам скорой помощи обратились 64 человека.
21:38 (GMT+4) По меньшей мере 56 человек госпитализированы после наезда микроавтобуса на пешеходов в центре Барселоны, передает РИА Новости со ссылкой на газету Vanguardia.
"(Медучреждения — ред.) продолжают принимать раненых в результате наезда в Барселоне. По меньшей мере 56 человек были доставлены в отделения неотложной медицинской помощи", — пишет газета.
Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Ранее в микроблоге Twitter полиция Барселоны назвала инцидент терактом. Полиция подтвердила, что ведет розыск водителя.
Советник внутренних дел Каталонии Хоакин Форн заявил, что власти Каталонии официально подтверждают информацию об одном погибшем и 32 раненых в результате ЧП в Барселоне в четверг.
21:00 (GMT+4) По меньшей мере 13 человек погибли в результате наезда фургона на людей в центре Барселоны, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
20:32 (GMT+4) Двое вооруженных людей, ворвавшихся в ресторан в Барселоне, предположительно, удерживают заложников после инцидента с наездом микроавтобуса на пешеходов в городе, передает РИА Новости со ссылкой на газету El Periodico.
Ранее газета Vanguardia со ссылкой на TV3 сообщила, что виновники трагедии в Барселоне, где автомобиль наехал на пешеходов, забаррикадировались в турецком ресторане.
20:23 (GMT+4) По меньшей мере три человека погибли в Барселоне в результате наезда авто на людей, передает ТАСС со ссылкой на агентство Europa Press.
Газета El Periodico ранее сообщала о 20-25 пострадавших.
19:28 (GMT+4) Пикап въехал в четверг в толпу людей в Барселоне, сообщили правоохранительные органы Каталонии, передает ТАСС.
По их данным, инцидент произошел в центре города, в районе улицы Рамбла.
"Есть пострадавшие", - сказали в полиции.
Как сообщила газета El Pais, водитель транспортного средства скрылся, его пока не задержали.
По сообщению местных СМИ, при наезде автомобиля на пешеходов в Барселоне пострадали по меньшей мере 20 человек