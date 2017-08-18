Турция, Россия и Иран могут начать совместную военную операцию в Сирии

2017-08-18 10:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция, Россия и Иран могут приступить к совместной военной операции в Сирии, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Согласно сообщению совместная военная операция в Сирии может начаться в городе Идлиб.

СМИ сообщают, что ожидается, что Россия и Иран приступят к операции в южной части Идлиба, а Турция будет наступать с северного направления.

Сообщается также, что в настоящее время российские войска расположены на юге Идлиба в поселках Мурадах и Халфая.

О точной дате начала совместной военной операции не сообщается.

Отметим, что ранее из Администрации президента Турции сообщили Trend, что Анкара готова противостоять любой угрозе, которая может возникнуть на ее границах.

Как отметили в Администрации президента, будучи региональной державой, Турция имеет полное право действовать в рамках своих государственных и национальных интересов.

В администрации президента Турции также отметили, что США совершает огромную ошибку, вооружая YPG («Курдская народная самооборона»), так как YPG является такой же террористической организацией, как и «Исламское Государство» (ИГ).

«Имеется множество фактов подтверждающих сотрудничество между YPG и ИГ», - сказали в администрации президента Турции.

Отметим, что накануне турецкие СМИ сообщили о том, что Вооруженные Силы Турции приведены в полную боеготовность в связи с ожидаемыми в Сирии новыми военными операциями против YPG.

В настоящее время на границе с Сирией находится около 25 тысяч турецких военных.

По данным СМИ, ожидается, что Турция может приступить к новым военным операциям в сирийских районах Тель-Абья, Африн, Тель-Рифат и Манбидж.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.

Также Эрдоган неоднократно заявлял, что в случае угрозы национальной безопасности Турции со стороны YPG («Курдская народная самооборона») страна может приступить к новой военной операции на территории Сирии совместно со Свободной сирийской армией.

Напомним, что с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD («Демократический союз»).

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

Также сообщалось, что Турция проинформировала Россию о возможности проведения новой военной операции в Сирии.

Как сообщалось ранее, между генштабами Турции и России был проведен ряд телефонных переговоров относительно начала новой военной операции в Сирии. Турецкий и российский генштабы договорились о том, что в случае начала новой военной операции турецких ВС в сирийском городе Африн российский военный контингент должен будет передислоцироваться в другой город.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu