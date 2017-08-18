Угроза жителям в одном из парков Баку – ФОТО

2017-08-18 10:35 | www.oxu.az | 5

Вчера 5-летняя жительница Сумгайыта Зейнаб Микаилзаде скончалась от бешенства в результате укуса собаки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Milli.Az, известия о нападении бездомных собак на людей в последнее время приходят и из регионов страны (Нефтчала, Джалилабад, Шеки, Уджар, Агстафа).

Жители столицы тоже не застрахованы от подобных происшествий. Несколько месяцев назад в Наримановском районе бездомный пес растерзал 40-45-летнюю женщину. А в Бинагадинском районе собака покусала ребенка. На фоне этих событий соответствующие структуры пока находятся в роли наблюдателей.

Парк перед Олимпийским городком возле станции метро «Кероглу» постепенно превращается в место скопления бездомных собак. Драки между животными стали уже привычной картиной для местных жителей.

Э.А.

