Супруга Рамиля Гулиева: Ты мой чемпион – ФОТО

2017-08-18 10:44 | www.oxu.az | 3

Победа азербайджанского атлета Рамиля Гулиева на чемпионате мира в Лондоне больше всего обрадовала его супругу Маргариту.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azvision.az, Маргарита, украинка по национальности, поделилась своей радостью в социальных сетях:

«Очень рада что мои усилия не прошли даром. Проделана большая работа. Таких эмоций хватает надолго. Ты мой чемпион», - написала Маргарита.

Маргарита также является спортсменкой. Сейчас пара живет в Турции.

Oxu.Az представляет фотографии Рамиля Гулиева с супругой:

А.Г.