МИД Азербайджана категорически осудил теракт в Барселоне (Версия 2)

2017-08-18 10:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан категорически осуждает террористический акт, осуществленный в Барселоне, сказал в пятницу Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в результате террористических атак и желаем скорейшего выздоровления раненным. Как страна, страдающая от терроризма, Азербайджанская Республика резко осуждает все формы и проявления терроризма", - сказал Гаджиев.

В связи с осуществленными террористическими актами Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями королю Испании Филлипе VI.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров также направил письмо с соболезнованиями главе испанского внешнеполитического ведомства Альфонсо Марие Дастису.

Накануне фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения.