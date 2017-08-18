Türk Dünyası Ressamları Türkistan'da Buluştu (Fotoğraf)

2017-08-18 10:56 | www.trend.az | 1

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı-TÜRKSOY’un geleneksel etkinlikleri arasında önemli bir yere sahip olan "TÜRKSOY Ressamlar Buluşması"nın 20’ncisi Hoca Ahmet Yesevi’nin ömür sürdüğü, "2017-Türk Dünyası Kültür Başkenti Türkistan"da başladı. Türk Dünyasının resim sanatının tanıtıldığı ve uluslararası sanat atölyesi niteliğindeki "TÜRKSOY Ressamlar Buluşması"na, 11'i Kazakistan'dan olmak üzere 15 ülkeyi temsilen 25 ressam katıldı.

Güney Kazakistan Vilayeti Valiliği Kültür Müdürü Nurbolat Kadyruli’nın başkanlığında, valilik makamında, "20. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması"nın tanıtıldığı basın toplantısı düzenlendi. 22 Ağustos 2017 tarihine kadar sürecek buluşma kapsamında ressamların katılacağı etkinliklere ilişkin bilgilerinin aktarıldığı toplantıda ayrıca, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkiye, Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan, Hakasya, Yakutistan, Çuvaşistan, Moldova'nın Gagavuz Yeri, KKTC, Ukrayna, Bosna Hersek ve Bulgaristan'dan katılan ressamlar ve etkinlik hakkında detaylı bilgi sunuldu.

Toplantıda konuşan Nurbolat Kadyruli, buluşma kapsamında Güney Kazakistan vilayetinin güzelliklerinin Türk Dünyasının usta ressamları tarafından tabloya dönüştürüleceğine dikkati çekerek, "Ressamlar buluşmasının asıl amacı, bağımsız Kazak halkının örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini, gizemli, kutsal anıtlarını, tarihi mekanlarını ve sanatını tanıtmaktır." diye konuştu.

Basın toplantısından ardından Türk Dünyası Kültür Başkenti Türkistan'a hareket eden ressamlar, aynı gün yaptıkları etkinlikle Türkistan'ın simgesi haline gelmiş Hoca Ahmet Yesevi Türbesini ve etrafındaki tarihi eserleri tuvallerine aksettirdi. Farklı resim tarzları ile bir birinden farklı güzellikteki resimlere imza atan Türk Dünyasının tanınmış ressamları, etkinliğin heyecan verici olduğunu ve katılımcılara çok önemli katkılar sağladığını vurguladı.

20. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması'na katılan ressamlar, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle, 2017-Türk Dünyası Kültür Başkenti Türkistan ve Kazakistan'ın farklı bölgelerindeki tarihi ve doğal güzelliklerini tuvallere yansıtacak. Buluşma, 22 Ağustos 2017 tarihinde, etkinlik süresince meydana getirilen eserlerin sergilenmesiyle sona erecek.

-TÜRKSOY Ressamlar Buluşması-

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı-TÜRKSOY’un kuruluşundan kısa bir süre sonra Türk dünyası resim sanatının daha yakından tanınması, ressamlarımız arasında ilişkileri geliştirerek edinilen tecrübe değişimini sağlayacak etkinlikler düzenlemeye başladı. Türk Halklarının resim sanatının yaşatıldığı, kültürel zenginliğimizin tuvallere aktarıldığı bir sanat atölyesi olan "TÜRKSOY Ressamlar Buluşması" bu şekilde meydana geldi.

1997 yılından itibaren aralıksız olarak gerçekleştirilen buluşmalara birbirinden yetenekli üç yüze yakın ressam katılmış, 1500’e yakın eser ortaya çıkartılmıştır. Bu eserlerin tamamına yakını hali hazırda "TÜRKSOY Resim Koleksiyonu"nda yer almaktadır.

TÜRKSOY teşkilatı, resim koleksiyonunda mevcut bu eserleri, dünyanın birçok ülkesinde ve kültür merkezlerinde açtığı yüze yakın karma ve kişisel sergide sanatseverlerle buluşturmuş, bu sayede ülkelerimiz ve halklarımızın resim sanatında geldiği yüksek seviyeyi gözler önüne sermiş, bunun yanı sıra tablolara yansıyan kültürel zenginliklerimizin tün dünyada tanınmasına da fırsat yaratmıştır.

Her yıl "TÜRKSOY Ressamlar Buluşması"na katılan sanatçılarımızın eserleri yetkin bir komisyon tarafından değerlendirilmekte, belirlenen en güzel tablonun ressamına “TÜRKSOY Resim Ödülü” verilmektedir.

Ortak kültürümüzün araştırılması, geliştirilmesi, tanıtılması, evrensel kültür içerisinde layık olduğu yeri alması ve geleceğe damgasını vurması için çalışmalar yürüten TÜRKSOY, ressamlarımızın da çok değerli katkılarıyla bu amaca ulaşmak için etkinliklerini aralıksız sürdürmektedir.